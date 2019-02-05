Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 30 milyon makaron ile tütün ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 30 milyon makaron ile tütün ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.



Depodaki aramada, yaklaşık 30 milyon makaron, 115 ton tütün ve 2 bin 500 kilogram yaprak tütün ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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