Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu

2 saat önce

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 30 bin 821 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Mersin'de polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 30 bin 821 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 adrese operasyon düzenledi.

Çalışmada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 30 bin 821 cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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