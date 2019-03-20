Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu
2 saat önce
Mersin'de polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 30 bin 821 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Mersin
'de polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 30 bin 821 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 adrese operasyon düzenledi.
Çalışmada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 30 bin 821 cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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