İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak sigara ve tütün mamulleri ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin ve Şırnak 'ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kom Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, M.Ç., M.Ş., M.Ş., İ.N., V.A., A.A.H. ve Z.M. adlı 7 şüpheli göz altına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Şırnak, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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