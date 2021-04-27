Mersin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da bir otomobil ve evde gümrük kaçağı ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakalamış, araç ve evde gümrük kaçağı 99 bin makaron, 10 kilogram tütün ile 26 parfüm ele geçirilmişti.