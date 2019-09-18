Mersin'de kaçakçılıkla mücadele
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kaçağı ürünler satan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Üç kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 43 şişe kaçak alkol, 17 karton gümrük kaçağı sigara, 18 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
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