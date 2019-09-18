Son Dakika Haberleri: Mersin'de kaçakçılıkla mücadele
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Mersin'de kaçakçılıkla mücadele

41 dakika önce

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kaçağı ürünler satan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Üç kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 43 şişe kaçak alkol, 17 karton gümrük kaçağı sigara, 18 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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