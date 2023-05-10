Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldüren kapıcı tutuklandu: Yıllardır yüz yüze bakıyorduk, hiç beklemezdik - Son Dakika
Üye Girişi

Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldüren kapıcı tutuklandu: Yıllardır yüz yüze bakıyorduk, hiç beklemezdik

10.05.2023 17:22

Mersin'de yaşanan olayda aynı binada yaşayan Suriyeli Khaled Hayanıketb'i kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan cinayet şüphelisi Hasan Cingöz tutuklandı. Küçük çocuğun babası Süleyman Hayanıketb, "Yıllardır yüz yüze bakıyorduk. Apartman aidatı için geldiğinde harçlık veriyorduk. Yardımcı oluyorduk. Hiç beklemezdik. Bizimle birlikte arama çalışmalarına katıldı." dedi.

8 Mayıs'ta merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana gelen olayda, otomobil alım satım işi yapan Suriyeli Süleyman Hayanıketb'ın oğlu Khaled Hayanıketb (12), öğle saatlerinde annesi tarafından bakkala gönderildikten sonra kayboldu. Bir süre sonra aileye fotoğraf gönderen kişi, çocuğun ellerinde olduğunu belirtip, 400 bin euro fidye karşılığında serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda öldürecekleri tehdidinde bulundu. Süleyman Hayanıketb, durumu polise bildirdi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri 3 bloklu sitede araştırma yaptı. Sitede 17 yıldır görevli olan evli ve 2 çocuk babası Hasan Cingöz (43), sorguya alındı ve suçunu itiraf etti. Sitenin A bloğunun bodrum katına inen ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Boğulduğu belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.Gözaltına alınıp, ifadesi için emniyete götürülen Hasan Cingöz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Site görevlisi fidye için kaçırıp öldürdüğü çocuğun arama çalışmalarına da katılmış

"BİZİMLE BİRLİKTE ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI"

Süleyman Hayanıketb, yaşadıkları sitede çalışan Cingöz'den şüphelenmediklerini belirterek, "Yıllardır yüz yüze bakıyorduk. Apartman aidatı için geldiğinde harçlık veriyorduk. Yardımcı oluyorduk. Hiç beklemezdik. Bizimle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Hatta site grubunda paylaşmak için çocuğun fotoğrafını istedi. Çok üzgünüm. Adalete güveniyorum" dedi.

"KİMSEYLE BİR HUSUMETLERİ YOK"

Ailenin avukatı Hibe Gökalp da sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Çocuk kaçırıldıktan sonra yabancı bir numaradan aileye fotoğrafını gönderip fidye istiyorlar. Baba da korkup polise gidiyor. Polisler siteye gelince görevli çocuğu canice öldürüyor. Aile yıllardır Mersin'de ticaretle uğraşıyor. Kimseyle bir husumetleri yok. Bu kişiye de defalarca destek olmuşlar. Biz davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tasarlanarak canavarca hisle işlenen bir cinayet. Katilin ve ona yardım edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mersin, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldüren kapıcı tutuklandu: Yıllardır yüz yüze bakıyorduk, hiç beklemezdik - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Türk futbolunun nabzı Riva'da yükseldi! MHK başkanı, hakemlerle tartıştı
17:08 Türk futbolunda neler oluyor? Riva'da tansiyon yükseldi, başkan hakemlerle tartıştı
17:09 Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söylenen Mehmet Şimşek, mitinge katıldı ancak kürsüye çıkmadı
17:04 Muharrem İnce'den yeni açıklama! Hakkındaki kaset iddialarına ateş püskürdü: Gazeteciler, savcılar neredesiniz?
17:03 Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceği söyleniyordu! Mehmet Şimşek mitinge katıldı ama kürsüye çıkmadı
17:02 Arkadaşlarıyla eğlendiği esnada bir anda yere yığılan güzel yarışmacı yaşamını yitirdi
16:54 Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü
16:53 Arkadaşlarıyla eğlenirken bir anda yere yığılan güzel yarışmacı hayatını kaybetti
16:45 Antalya'da korkunç kaza! Yayayı altına aldı defalarca üstünden geçti
16:45 İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım! Sevgilisini öptüğü anı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2023 17:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldüren kapıcı tutuklandu: Yıllardır yüz yüze bakıyorduk, hiç beklemezdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement