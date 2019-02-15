Mersin'de Kadın Cinayeti
26 dakika önce
Mersin'de bir lisede müdür yardımcılığı yapan kadın öğretmen, gece sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.
Mersin
'de bir lisede müdür yardımcılığı yapan kadın öğretmen, gece sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, dün gece merkez Yenişehir
ilçesi Menteş
Mahallesi'nde, Çamlıbel
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdür yardımcısı Kübra Aşkın (37), sokakta silahla vurularak öldürüldü.
Aşkın'ın, eski eşi D.D. tarafından öldürüldüğü öne sürülürken, cinayet zanlısı emniyete giderek teslim oldu.
Hayatını kaybeden Kübra Aşkın, bugün Mersin'de toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:24 Kaynak: AA
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