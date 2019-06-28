Mersin'de kadın cinayeti
5 dakika önce
Mersin'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:56 Kaynak: AA
'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkez Toroslar
ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan Filiz Kaplan (42), sabah işe gitmek üzere evden çıktığı sırada yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. ile karşılaştı.
Eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Kaplan hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Haber verilen polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakaladı.
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