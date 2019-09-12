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Mersin'de kadın girişimciler Tarsus'ta buluştu

46 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Kadın Girişimciler Kurulu, Tarsus ilçesinde toplandı.

Mersin'de kadın girişimciler Tarsus'ta buluştu, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Kadın Girişimciler Kurulu, Tarsus ilçesinde toplandı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, kadın girişimciler bölge ekonomisine katkı sunacak projelerini tartıştı.

Kurulun Başkanı Ayla Harp, konuşmasında bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaları önemsediklerini vurguladı.

Kentte bir festival yapmayı planladıklarını aktaran Harp, "Özellikle kadın üreticilerimiz ve esnafımızı destekleyecek bir sokak festivali düzenleyeceğiz. Amacımız girişimcilerimize ve esnafımıza katkı sunarak ekonomiyi canlandırmak. Bölgesel kalkınmaya yönelik olarak da çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da girişimci kadınların çalışmalarına destek olacaklarını belirterek, şöyle konuştu.

"Bu tür birliktelikleri önemsiyoruz. Her türlü projenize desteğe hazırız. Gelen önerilerin girişimciliği desteklemek üzere oluşturulan kurullarımızdan gelmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Yerelde kalmayıp, bölgesel hareket etmemizde fayda var. Çevre illerle irtibat haline olmak gerekiyor. Devir artık bireysel olma değil güçleri birleştirme devri. Güçlü olmak için birlikte olmak lazım."

Türkiye, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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