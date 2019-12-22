Mersin'de kadın marangoz, kreş için saldalye üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kadın marangoz, kreş için saldalye üretiyor - Son Dakika

Mersin'de kadın marangoz, kreş için saldalye üretiyor

6 saat önce

MERSİN'de bugüne kadar otobüs şoförü, operatör, temizlik elemanları ile park ve bahçe işlerinde kadın istihdamına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz ustası tercihi de kadın oldu.

Mersin'de kadın marangoz, kreş için saldalye üretiyor, System.String[]

MERSİN'de bugüne kadar otobüs şoförü, operatör, temizlik elemanları ile park ve bahçe işlerinde kadın istihdamına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz ustası tercihi de kadın oldu. Teslime Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin açacağı kreşte kullanılacak sandalyelerin üretimine başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de marangoz olarak işe başlayan Teslime Özdemir, dedesi marangoz olduğu için marangozluğa karşı küçük yaşlardan beri ilgili olduğunu söyledi. Teslime Özdemir, "Marangozluk işleri yapıyoruz. Benim bu işe karşı bir ilgim ve sevgim vardı. Sağ olsunlar bana bu imkanı sundular. Kreş projesi için sandalyeler üretiyoruz. Masalar yapıyoruz. Allah izin verirse benim de iki çocuğum var ve onları da kreşe göndererek bizim yaptığımız masalarda, sandalyelerde eğitim almalarını istiyorum. Aslında marangozluk erkek mesleği olarak bilinir. Benim dedem marangozdu ve küçüklüğümden beri de hep marangozluğa karşı ilgi duyuyordum. Marangoz olmak istiyordum ve bana tanınan bu imkanla sevdiğim işi yapıyorum. Çevremdeki insanlar marangoz deyince biraz komik buluyorlar, ama görecekler, kadından marangoz da olur. Hem de çok iyi olur. Aslında toplumda kadın-erkek eşitsizliği var. Ama sağ olsun Vahap Seçer Başkanımız bu konudaki algıyı bozdu, kadınlara iş imkanı sağladı. İnşallah bu uygulamalar, tüm belediyelere örnek olur" dedi.

Plastik ürünlerin çocuk sağlığına zararı nedeniyle kreşte kullanılacak sandalyelerin ahşaptan üretildiği, bu mobilyalarda da yine kanserojen madde içermeyen boyalar kullanılarak, açılacak kreşe hazırlandığı bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
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