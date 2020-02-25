Mersin'de kadın muhtarlara eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kadın muhtarlara eğitim verildi - Son Dakika

Mersin'de kadın muhtarlara eğitim verildi

6 saat önce

Mersin'de kadın muhtarlara yönelik "Mersin Kadın Muhtarlar Kapasite Güçlendirme Eğitimi Programı" düzenlendi.

Mersin'de kadın muhtarlara eğitim verildi, System.String[]

Mersin'de kadın muhtarlara yönelik "Mersin Kadın Muhtarlar Kapasite Güçlendirme Eğitimi Programı" düzenlendi.

Mersin Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) iş birliğinde, kadın muhtarlara, kadın temsilinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında eğitim verildi.

Mersin Kent Konseyi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen üç günlük programda, muhtarlara, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Etkili İletişim Teknikleri", "Yerel Siyaset ve Katılım", "Muhtarlık Kurumunun İşleyişi ile Belediyeler ve Diğer Kurumlarla İlişkileri", "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Örnek Uygulamalar" ve "Kadın Muhtarların Sorunları ve Çözüm Yolları" konularında bilgiler verildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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