Mersin'de kadın öğretmen darbedildi

Mersin'de öğrenci velisi tarafından darbedilen kadın öğretmen hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Nigar Özçelik (50), önceki gün koridor nöbetçisiyken bir öğrenciyi sınıfa girmesi konusunda uyardı.

Ertesi gün okula gelen öğrencinin anne ve babası çocuklarını ittiğini öne sürdükleri Özçelik ile tartıştı. Öğrencinin babası tartışma sırasında Özçelik'i darbetti.

Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan öğretmen Özçelik, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Özçelik, hastanedeki ilk müdahalenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili şunları aktardı:

"Zil çaldıktan sonra sınıfıma girdim. Bir kadın kapıyı açtı, tanımıyorum, benim öğrencimin velisi değil. Sınıftan çıkınca birdenbire 'Sen kim oluyorsun da benim çocuğuma müdahale ediyorsun. Şimdi kocam gelecek görürsün' diye bağırmaya başladı. Sonrasında tekrar sınıfıma girdim. Sonrasında bir adam geldi, saçlarımı tutup, kapıya sıkıştırdı. Tekrar içeriye kaçtım. Devamını hatırlamıyorum ama kapıdan kaçmışım adam da arkamdan gelmiş."

Olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten Özçelik, "Sadece benim öğrencilerim değil, tüm öğrenciler olaya şahit oldu, bazıları ağladı. Söz konusu öğrenci ise bir gün öncesinde ders sırasında bağırıyordu, ben de çıkıp sınıfa girmesi için uyardım. Sınıfın kapısını açarak öğrenciyi içeriye soktum. Hepsi bu. Öğrenciyi de velisini de tanımıyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serbülent Sevdi de olayı duyduktan sonra Özçelik'i ziyaret etti. Hem bir kadına hem de bir öğretmene yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyleyen Sevdi, Özçelik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.