MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor - Son Dakika

MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor

07.03.2021 15:26
MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor, System.String[]

8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyorMERSİN'de 8 yıl önce şoförünün kaza yapması sonrası direksiyon başına geçen taksici Zeliha Acır (49), hem ailesinin geçimini katkı sağlıyor hem de görenlerin takdirini kazanıyor.

8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor

MERSİN'de 8 yıl önce şoförünün kaza yapması sonrası direksiyon başına geçen taksici Zeliha Acır (49), hem ailesinin geçimini katkı sağlıyor hem de görenlerin takdirini kazanıyor. Kadınların istedikleri zaman her işi yapabileceklerini belirten Acır, iyi araç kullanabilen her kadını şoför olmaya çağırdı.

Merkez Mezitli ilçesinde bir taksi durağında eşiyle birlikte taksicilik yapan Zeliha Acır, kentin ilk kadın taksi şoförü olmasıyla dikkat çekiyor. 3 çocuk annesi Acır'ı görenler önce şaşırıyor sonra takdir ediyor. Taksi şoförlüğüne başlama öyküsünü anlatan Acır, 2013'ten bu yana kentte direksiyon salladığını kaydetti.

8 yıl önce kendisine ait taksiyi kullanan şoförün kaza yapması sonrası direksiyon başına geçtiğini belirten Acır, 'İlk günler çok korktum. Ayağım titriyordu. Zamanla alıştım. Beni şoför koltuğunda görenler önce şaşırıyor sonra el sallıyor. Özellikle kadınlar beni görünce mutlu oluyor. Taksiye 'Merhaba abi' diyerek binenler beni görünce özür diliyor ama zamanla alıştı herkes. Karşı tarafta bile olsa gelip tokalaşıyordu. Alkışlayanlar oldu. Bir gün eşine çiçek alan bir erkek beni görünce çiçeği bana verdi. Binen yolcularımız gayet seviyeli insanlar. Hiç kötü bir şeyle karşılaşmadım. İşimi seviyorum, araba yıkamayı çok seviyorum? dedi.

'KADINLAR DAHA RAHAT YOLCULUK YAPIYOR'

Kadın şoför olmanın kadın yolcular için rahatlatıcı olduğunu kaydeden Acır, 'Özgecan olayından sonra kadınlar minibüse binmek istemiyor. Taksi tercih ediyorlar. Çünkü korkuyorlar. Şoför koltuğunda beni görünce daha yolculuk yapıyorlar. Ben de daha rahat yolculuk yapıyorum. Sohbet ediyoruz. Gece yarısı arayanlar oluyor, biliyorum ki bana ihtiyaçları var. Onlar korktukça ben korkmamayı öğrendim' diye konuştu.

'KADINLAR İSTERSE HER İŞİ YAPAR'

Kadınların istemesi halinde yapamayacağı bir şey olmadığını dile getiren Acır şunları söyledi:

'Kadınlar asla korkmasın. İstedikleri zaman yapamayacakları bir şey yok. Eğer şoför olmak istiyorlarsa ben onlar için elimden geleni yapmaya hazırım.?

MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor
MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor
MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor
MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor
MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor
MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor

Mezitli, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN 8 yıldır direksiyon sallıyor, görenler önce şaşırıyor sonra tebrik ediyor - Son Dakika


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