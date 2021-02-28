Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor - Son Dakika

Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor

28.02.2021 11:44
Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor, System.String[]

Mersin'de kadın üretici kooperatiflerince açılan stantların, vatandaşlarca büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Mersin'de kadın üretici kooperatiflerince açılan stantların, vatandaşlarca büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin yürüttüğü ortak çalışmayla kentteki kadın kooperatifleri, Eski Yoğurt Pazarında beşinci kez bir araya geldi. Stantlarda süs eşyasından çiçeklere kadar birçok ürün yer aldı. Tüm gün boyunca ürünlerini sergileyen ve satışa sunan üretici kadınlar, üretime katılmanın, bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kooperatif üyelerinin el emeği göz nuru ürünlerinin yanı sıra, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu kadınlarının da ürettiği hasır sepetler ve aksesuarlar ile badem üreticilerinin ve çiçek yetiştiricilerinin de ürünleri göz doldurdu.

Vatandaşlar hizmetler hakkında bilgilendirilirken, minikler sütlerini aldı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantta ise çocuklara 'Süt senin gurur Mersin'in adını taşıyan 'okul sütü projesi' kapsamında sütlerin dağıtımı gerçekleştirilirken, aynı zamanda bilgilendirme broşürleri ile yine belediyenin hizmetlerinin yazılı olduğu gazetelerden dağıtıldı. Halkla ilişkiler personelleri tarafından ayrıca vatandaşların şikayet ve talepleri de not alınıp, ilgili birimlere iletildi.

"Büyükşehir sayesinde kadınlar üretmeye başladı"

Mersin Kadın Üretici Kooperatifleri Buluşmasında çiçek standı bulunan ve 3 yıl önce emekli olduğunu belirten Dursun Yalçın Güngör, "Büyükşehir Belediyesinin ve Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sayesinde, kadınlar üretmeye başladı. Gülnar'dan tutun da Mersin'e, Erdemli'ye, Tarsus'a kadar bütün kadınlara dokunmaya çalıştılar. Bu anlamda kadınlar hem özgürleşti hem para kazanmaya başladı hem sosyalleşti. Bizler gerçekten çok memnunuz. Benim de 2 çocuğum var. Onların eğitimine bir katkıda bulunuyorum. Çiçek üreterek ve ürettiklerimi satarak hem çocuklarımın eğitimine katkıda bulunuyorum hem özgürleşiyorum hem sosyalleşiyorum" dedi. - MERSİN

Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor
Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor
Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor
Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor
Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor

Kooperatif, Veteriner, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor - Son Dakika


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