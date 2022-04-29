Mersin'de kadın üreticiler aronya üretimine başladı - Son Dakika
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Mersin'de kadın üreticiler aronya üretimine başladı

29.04.2022 17:39
Mersin'de kadın üreticiler aronya üretimine başladı

Mersin'in Mezitli ilçesinde kadın üreticiler "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronya üretimine başladı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde kadın üreticiler "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronya üretimine başladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından finanse edilen, Mezitli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülecek proje kapsamında Kocayer Mahallesi'ndeki kadın üreticilere gübre ve fidan desteği sağlandı.

Düzenlenen etkinlikle ilçe protokolü ve kadın üreticiler aronya fidanlarını toprakla buluşturdu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, engebeli araziyi iyi bir şekilde değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da belediye olarak kadın üreticilere önem verdiklerini ve aronyanın yüksek kazanç sağladığını kaydetti.

Mersin Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Can da aronya bitkisini Mezitli'de yetiştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Üretici kadınlardan Nimet Sayoğlu da kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "Aronya bitkisi için köyümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederim. Bu bitkinin bölgemizde yaygınlaşması için elimizden gelen tüm katkıyı vereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Bu meyvenin bize refah getirmesini diliyorum. İnşallah hem meyvemiz hem de kazancımız bol olur." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında üretici kadınlara belirli dönemlerde aronya yetiştiriciliği konusunda eğitimler de verilecek.

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Mezitli Kaymakamlığı, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kadın üreticiler aronya üretimine başladı - Son Dakika


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