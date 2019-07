Mersin'de 'Kadın ve Çocuk Çalıştayı' yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, gelecek 5 yıllık çalışmalarına şekil verecek olan stratejik plan kapsamında düzenlediği 'Kadın ve Çocuk Çalıştayı'nı gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, gelecek 5 yıllık çalışmalarına şekil verecek olan stratejik plan kapsamında düzenlediği 'Kadın ve Çocuk Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Çalıştaya eşi Meral Seçer ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kadın kooperatifleri için önemli çalışmalar yapıyoruz. Nihai hedefimiz ilk meclis toplantımızda meclisin gündemine getireceğimiz Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı'nı oluşturmak" dedi.



Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonunda düzenlenen çalıştayına Seçer çiftinin yanı sıra, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek temsilcileri ve belediyenin iç paydaşları katıldı. Çalıştay öncesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu, kuruldukları günden bu yana kadınlar ve çocuklar için 3 ay gibi kısa bir sürede yapılan etkinlikleri katılımcılarla paylaştı.



Başkan Vahap Seçer ise çalıştayda alınan kararlar ile birlikte stratejik planın belirleneceğini ifade ederek, plan çerçevesinde yapılan hizmetler ile 5 yıl sonra kadın ve çocuk konusunda önemli çalışmalara imza atılmış olacağını vurguladı. Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, burada yapılacak çalışmaların, ortaya konulacak görüşlerin, değerlendirmelerin sonucunda elde edeceğimiz rapor ile 5 yıllık yol haritamızı çizeceğiz. Eğer stratejik planda somut, uygulanabilir, sürdürülebilir değerlendirmelerle yol haritasını çizersek, 5 yıl sonra kadın ve çocuk konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çok başarılı çalışmaların altına imzamızı atmış olacağız. Bazı konularda çalışmalar masa başında devam ederken, sahaya da inerek kadın ve çocuklarımız konusunda düşündüklerimizi, hissettiklerimizi ortaya koyalım istedik. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nu kurduk. Ama nihai hedefimiz ilk meclis toplantımızda meclisin gündemine getireceğimiz Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı'nı oluşturmak. Şimdi bunun hukuki alt yapısını hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kadın kooperatiflerini önemli buluyoruz"



Kadın ve çocuk konusuna büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda sorunları belirleyip çözümler konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Seçer, "Kadın ve çocuk bizim için çok önemli bir konu. O yüzden burada seçim öncesinde Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı kuracağız dedik. Türkiye'de kadının adı yok. Kadın, en sorunlu grupların başında geliyor. Ona bağlı olarak çocuklarımız da aynı şekilde. Birçok alanda kadınlarımızın pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var. Biz bunu sağlayacağız. Onun için bu çalışmayı yapıyoruz. Kadınları destekleyecek bir aile efradı yoksa, hukuki desteği, koruma desteği, sahiplenme desteğine ihtiyacı var. Sosyal devlet bir bireyin her şeyidir. Sosyal devlet yağmurlu havada o bireyin şemsiyesidir. Soğuk havada ısıtacak sobasıdır, aç kaldığında ona bir lokma ekmek verecek anasıdır, babasıdır. İşsiz kaldığında ona iş sahaları açacak bir yapıdır. Biz sosyal devlet anlayışı ile doğal olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile özellikle kadınlarımızın ekonomik hayata katılmaları, ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri konusunda çok etkin çalışmalara imza atmak istiyoruz. Bu konuda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Kadının ekonomik hayatta var olmasını sağlayacak tedbirler almalıyız. Belediye olarak, yasal olarak da bu imkanlara sahibiz, ekonomik olarak da sahibiz. Kadın kooperatiflerini son derece önemli buluyoruz ve bu konuda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan kadınlarımızın meslek edinmesi konusunda da önemli oluşumlara imza atıyoruz. Kadınların kendi el emeği ürünlerinin pazarlanması konusunda aslında çok basit gibi görünse de kırsal mahalle buluşmaları çok büyük imkanların kapısını açacak bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Siz yürüyün yol kendiliğinden açılır" diye konuştu.



Kadınlarla birlikte çocukların da önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Seçer, "Çocuklarımız çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya. En önem verdiğim sorunların başında madde bağımlılığı geliyor. Bunun tabi birçok koşulu var. Farklı alanlarda yaşayan çocuklarımızın farklı gerekçelerden, farklı etmenlerden kaynaklı bu sorunlarla karşı karşıya kaldığını görebiliyoruz. Çocuklar geleceğe umutla bakamıyor. Hayata tutunacak, onların gelecek için hayal kurmaları sağlayacak ve bu hayalleri gerçekleştirmeleri için enerji kaynakları yok. Bir çocuğun hayata tutunması geleceğe umutla sarılması için enerji kaynağı sevgidir. Sevgi ile bütün bu sorunlarla baş edebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Kentlerin vizyonunun o kentin belediye başkanının dünya görüşüyle orantılı olduğunu belirten Seçer, "Ben belediye başkanıyım ve bir siyasi partinin çatısı altında seçimlere girerek belediye başkanı oldum. Ama şundan emin olabilirsiniz, ortaya koyacağımız her alandaki uygulamaları siyasi saiklerden arınmış olarak yapacağız. Bunun teminatı başkanınız. Elbette benim bir dünya görüşüm var; ben Atatürkçü bir adamım, demokratik bir adamım, ilerici, devrimci bir adamım. Bundan da gurur duyuyorum. Elbette ki alacağım kararlarda, bu dünya görüşünün tesiri olacak. Benim yaşam biçimim, benim giyim kuşamım, gömleğimin renk seçimine kadar kente yansıyacak. Belediye başkanı ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa, nasıl yaşıyorsa hangi renkten, hangi çiçekten hoşlanıyorsa o hakim unsurları kentte kılmaya başlar. İşte onun için vurgu yapıyoruz, biz çağdaş insanlarız. Türkiye'yi bilim ve akıl kurtaracak. Onun mürşitliğinde projelerimizi, programımızı hayata geçireceğiz. Çok daha fazla çalışacağız. Mersin, daha iyi bir Mersin olacak. Değişimi her geçen gün göreceksiniz. Bugünün temasını oluşturan kadınlarımız, çocuklarımız da görecek. Yoksulumuz da, gencimiz de, sanatçımız da, işçimiz de emekçimiz de görecek bunu. Hep beraber başaracağız" dedi.



Konuşmaların ardından tüm paydaşlar, kadınlar ve çocukların daha sağlıklı mutlu, güvenli ve huzurlu bir Mersin'de yaşayabilmesi için yapılması planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

