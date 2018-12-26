Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kadına Şiddete Karşı Önlemler Ele Alındı

Mersin'de Kadına Şiddete Karşı Önlemler Ele Alındı

2 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Bir ailede huzur, şiddetle sağlanamaz. Aile içerisinde huzur, sevgi, saygı ve sabırla sağlanır." dedi.

Mersin'de Kadına Şiddete Karşı Önlemler Ele Alındı, System.String[]
Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Bir ailede huzur, şiddetle sağlanamaz. Aile içerisinde huzur, sevgi, saygı ve sabırla sağlanır." dedi.

Su, bir otelde düzenlenen, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kurumların Rolü ve İl Düzeyinde Daha Etkin Uygulanması Çalıştayı'na katıldı.

Konuşmasında, suç ve suçların önlenmesinde yasaların etkin şekilde uygulanması ile toplumda farkındalığın oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Su, etkinlikte bunların tartışılacağını aktardı.

Su, sevgi, saygı ve sabırla insani bağların kuvvetleneceğini ifade ederek, "Bir ailede huzur, şiddetle sağlanamaz. Aile içerisinde huzur, sevgi, saygı ve sabırla sağlanır. Bu anlamda bu tür etkinlikler bir taraftan kanuni düzenlemelerdeki varsa eksikliklerin giderilmesine vesile oluyor, diğer taraftan da toplumda farkındalığın oluşmasıyla insanlarımızın daha duyarlı hale gelmesini sağlıyor." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya da etkinliğe emniyet, jandarma ve üniversitelerden çok sayıda uzmanın katıldığını belirterek, 2 gün sürecek çalıştayın ardından bir rapor hazırlanacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:35 Kaynak: AA

Ali ihsan, Huzur, Mersin, Güncel
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