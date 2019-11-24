Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Dayanışma ve Mücadele Günü"
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Mersin'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Dayanışma ve Mücadele Günü"

6 saat önce

Mersin'de bir grup kadın "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Dayanışma ve Mücadele Günü" dolayısıyla bir araya geldi.

Mersin'de

Mersin'de bir grup kadın "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Dayanışma ve Mücadele Günü" dolayısıyla bir araya geldi.

Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan kadınlar, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Ölmek değil yaşamak istiyoruz" sloganlarını attı.

Grup adına açıklama yapan Fatma Menteş, kadın haklarına sahip çıkmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kadınların öldürülmesine göz yummayacaklarını dile getiren Menteş, her yerde yılmadan mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.


Özge Çabuk ise kadınların her alanda eşitliklerinin sağlanmasının şart olduğunu belirterek, kadına şiddet konusunda seslerini her daim yükselteceklerini ifade etti.

Menteş, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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