Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin B.Y. ve A.Y. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hal Mahallesi'nde 6 yaşındaki çocuğuyla yürüyen Z.K'nin çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada - Son Dakika

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