Mersin'de kadının kolundan bilezik gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bunun üzerine çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K. ile F.İ'yi yakaladı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.K, evine giren şüpheliler tarafından 3 bileziğinin gasbedildiği ihbarında bulundu.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir kadının kolundaki bileziği gasbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

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