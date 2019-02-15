Mersin'de Kadınlar 'Cinayetlere' Tepki Gösterdi

Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.



Özellikle Mersin'de 2 günde işlenen 2 kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar, basın açıklaması yaparak tepkilerini ortaya koydu. Kadınlar adına konuşan Öznur Keleş, Kübra Aşkın'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Evlilik sözleşmesi kadar, bu sözleşmeyi iptal istemi de doğal bir haktır. Boşanmaları engellemek kadınları eve, aileye, kocaya mahkum etmek, erkeklerin insafına bırakmak, kadınları ölüme mahkum etmektir. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri giderek artmakta, her 3 kadından biri şiddete uğramaktadır. Ne yazık ki erkekler 2017 yılında yaklaşık 409, 2018 yılı henüz bitmeden 397 kadını öldürdü. Bizler Mersin Kadın Platformu olarak Kübra'yı öldüren erkek gerekli cezayı alana dek bu davanın takipçisi olacağımızı, erkek egemen sistemin ve erkek yargının da peşini bırakmayacağız" dedi.



Artık kadınların öldürülmesini istemediklerinin altını çizen Keleş, "Öncelikle bir kadın bakanlık kurulmalıdır. Gerek İstanbul gerekse de diğer uluslararası sözleşmelerden doğan sorumluluklar yerine getirilmelidir. Siyasette cinsiyetçi, ayrımcı, ötekileştirici, şiddeti körükleyen eril bir dil kullanılmamalıdır. Nafaka hakkına dokunulmamalıdır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanuna dokunulmamalıdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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