Mersin'de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika

Mersin'de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla hazırladığı programda, 'Doğa bizi çağırıyor' adıyla kadınlara özel doğa yürüyüşü etkinliği de yer aldı.

Mersin'de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla hazırladığı programda, 'Doğa bizi çağırıyor' adıyla kadınlara özel doğa yürüyüşü etkinliği de yer aldı.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinden yaklaşık 75 kadın, Toroslar ilçesinde yer alan ve Mersin'in merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sunturas Şelalesi civarında yaklaşık 5 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.


Kentin farklı mahallerindeki kadınlar doğada kaynaştı


Yaz aylarında başta Mersinliler olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, dokusuyla Karadeniz Bölgesini aratmayan Sunturas'ta yürüyüş yapan kadınlar, hem doğanın kalbinde huzur buldu hem de Mersin'e ait bir güzelliği görme imkanı yakaladı. Mersin'in farklı mahallelerindeki birçok kadının kaynaştığı doğa gezisinde, yöresel ürünleriyle bölgede satış yapan kadınlarla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. - MERSİN

Dünya Kadınlar Günü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:22:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]