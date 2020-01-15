Mersin'de kadınlar kimsesiz çocuklara atkı ve bere ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kadınlar kimsesiz çocuklara atkı ve bere ördü - Son Dakika

Mersin'de kadınlar kimsesiz çocuklara atkı ve bere ördü

7 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördü.

Mersin'de kadınlar kimsesiz çocuklara atkı ve bere ördü, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördü.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde açılan Örgü Evindeki kadınların ördükleri atkı ve bereleri yetiştirme yurtlarındaki çocuklara ulaştıracağı bildirildi.

Örgü Evi sorumlusu Şeyda Kiriktir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların yüzündeki gülümsemeyi gördüklerinde kendilerinin de mutlu olduğunu belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan da "Yüreğimizin sıcaklığı kimsesiz çocukları da ısıtsın. Lütfen evlerde oturmayın gelin böylesi özel bir olaya birlikte imza atalım." ifadesini kullandı.

Ördüğü atkı ve berelerle çocukların ısınmasına katkı sunan Süha Savaş, 7 yıldır bu tür etkinliklerle çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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