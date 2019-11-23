Mersin'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

MERSİN'de '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce kadın yürüyüş yaptı.

Merkez Yenişehir Forum AVM önünde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüşe geçti. 100 metrelik turuncu renkte bez açan kadınlar, yoğun güvenlik önlemleri altında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı Sahili'nde yer alan Özgecan Aslan Meydanı'na kadar yürüdü. Bisikletli sürücülerin ve çevredeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte ortaya renkli görüntüler çıktı.Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle açıklama yapan Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, kadınların birlikte örgütlü daha da güçlü olacağı inancıyla bir araya geldiklerini söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin başarılı olabilmesi için yetkililerin üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini kaydeden Demircioğlu, "Öncelikle eğitim sisteminde yapılacak değişiklikle ana sınıfından başlayarak kadının anne ve bakım sağlayıcı şeklindeki geleneksel rollerinin vurgulanmasına son verilerek kadın ve erkeğin aile ve toplumdaki rollerinin eşit olduğu, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir insanlık suçu olduğunun eğitim müfredatında acilen yer almasını sağlaması gerekmektedir. Son dönemlerde kadına yönelik şiddeti önlemede kadın mücadelesinin kazanımları olan düzenlemelere karşı yapılan saldırılar kabul edilemez. Kadına yönelik ekonomik şiddetin bir başka yansıması olan nafaka tartışması ve buna yargının dahil olması, kadınları şiddet dolu evliliklere mahkum edip, esas amacın ne pahasına olursa olsun boşanmaların önüne geçerek ailenin bekasını korumak olduğunu göstermektedir" dedi.