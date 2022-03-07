Mersin'de kadınlara mikrokredi desteği veriliyor - Son Dakika
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Mersin'de kadınlara mikrokredi desteği veriliyor

07.03.2022 15:16
Mersin'de kadınlara mikrokredi desteği veriliyor

Mersin'de, mikrokredi desteğinden yararlanan kadınlar iş sahibi oluyor.

Mersin'de, mikrokredi desteğinden yararlanan kadınlar iş sahibi oluyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile imzalanan protokol sayesinde mikrokredi desteği alan kadınları sayısı her geçen gün artıyor.

Destekten yaralanan yaklaşık 300 kadın farklı iş kollarında faaliyet gösteriyor.

Mikrokrediyle iş sahibi olan kadınlar ekonomik özgürlerini kazanıyor. Bazı kadınlar da mevcut işletmelerini büyütüyor.

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Türkiye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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