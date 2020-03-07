Mersin'de kadınlardan 8 Mart kutlaması - Son Dakika
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Mersin'de kadınlardan 8 Mart kutlaması

6 saat önce

MERSİN'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar taşıdıkları pankartlar, dövizler ile attıkları sloganlarla tepkilerini ve taleplerini dile getirdiKadınlar, Mersin Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Balıkçı Barınağı yanındaki saat...

Mersin'de kadınlardan 8 Mart kutlaması, System.String[]

MERSİN'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar taşıdıkları pankartlar, dövizler ile attıkları sloganlarla tepkilerini ve taleplerini dile getirdi

Kadınlar, Mersin Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Balıkçı Barınağı yanındaki saat kulesi civarında bir araya geldi. Burada yaklaşık 1 saat boyunca çalan müzikler eşliğinde halaylar çeken kadınlar daha sonra ise eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yanındaki miting alanına kadar yürüdü. Ellerinde çeşitli pankartlar, dövizler ile attıkları sloganlarla tepkilerini ve taleplerini dile getiren kadınların etkinliği, renkli görüntüler oluşturdu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş güzergahındaki İsmet İnönü Bulvarı çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.Miting alanında da yerel sanatçıların yanı sıra Feryal Öney'in verdiği konserle gönüllerince eğlenen kadınlar, etkinliğin ardından olaysız şekilde dağıldı.


Dünya Kadınlar Günü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:25 Kaynak: DHA
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