Mersin'de kadınların sinema keyfi yaşadı - Son Dakika
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Mersin'de kadınların sinema keyfi yaşadı

7 saat önce

Mezitli Belediyesince, Kadın Üretici Pazarlarında üretim yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sinemaya götürüldü.

Mersin'de kadınların sinema keyfi yaşadı, System.String[]

Mezitli Belediyesince, Kadın Üretici Pazarlarında üretim yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sinemaya götürüldü.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Kent Konseyi ve kentteki bir alışveriş merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, aralarında ilk kez sinemaya gidenlerin de bulunduğu kadınlar, "Eltilerin Savaşı" isimli komedi filmini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınlar için turistik şehirlere geziler düzenlediklerini ve kadınların kültür sanat etkinliklerine katılmalarını sağladıklarını aktararak, bu kapsamda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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