Mersin'de kadınların yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan

Genç kızların ve kadınların yaşam kalitelerini arttırmak, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi sorununa dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Görün Bizi Projesi" Mersin'de tanıtıldı.

Mersin Valiliği himayesinde Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Derneği ve Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce proje kapsamında Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, yaptığı konuşmada, projenin farkındalık oluşturulmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Erken yaşta evliliğin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorun olduğunu ifade eden Topkaya, şöyle devam etti:

"İstatistiklere göre 2030 yılında dünyada yaklaşık 950 milyon çocuk bu sorun ile yüz yüze kalacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mersin Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kadınlarımızın ve kızlarımızın yaşamlarını eğitimle güçlendirmeye odaklanan, kız çocuklarının eğitimlerine destek olan, onların gelişimine yönelik toplumumuzu aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. 'Görün Bizi Projesi'ni valiliğimiz himayesinde yürüteceğiz. Bu konuda bilinçlendirme eğitimleri düzenleyeceğiz. Eğitimlerimizi üç ay gibi bir süre içinde hızla ve geniş kitlelere erişme hedefiyle yapmayı planlıyoruz."

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu ise projeyle kız çocuklarının sesi olacaklarını ve düzenlenecek eğitimlerle bu konuda sosyal bilinci yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında, "Çocuk ve Evlilik, Çocuk ve Gelin" kavramları neden yan yana olmamalı temalı panel düzenlendi.