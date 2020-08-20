Mersin'de kafeden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheli jandarmadaki ifadesinde Osmaniye 'den Silifke'ye hırsızlık için geldiğini itiraf etti.

Yapılan aramada kafeden çalındığı belirlenen laptop ve 250 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Atakent Mahallesi 'ndeki bir kafeden hırsızlık yapıldığı bilgisini üzerine çalışma başlattı.

Mersin 'in Silifke ilçesinde bir kafeden hırsızlık yaptığı öne sürülen edilen şüpheli sahilde gezerken yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:39

Kaynak: AA

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