Mersin'de kahvehanede kadına şiddete karşı sunum yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de kahvehanede kadına şiddete karşı sunum yapıldı

18.03.2022 16:42
Mersin'de kahvehanede kadına şiddete karşı sunum yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla kahvehanede sunum gerçekleştirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla kahvehanede sunum gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Biraz Sohbet Çokça Farkındalık Projesi" kapsamında Bekirde Mahallesi'nde bir kahvehanede yapılan sunumda, çeşitli konularla ilgili bilgiler verildi.

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtıldığı sunumda, kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlandı.

Projeye kapsamındaki sunumların farklı kahvehanelerde de süreceği bildirildi.

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Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kahvehanede kadına şiddete karşı sunum yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kahvehanede kadına şiddete karşı sunum yapıldı - Son Dakika
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