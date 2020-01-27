Mersin'de kahvehanede kumar oynatılan cihaza el konuldu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehanede yapılan aramada kumar oynatıldığı belirlenen cihaz ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçedeki bazı kahvehaneleri denetledi.

Denetimlerde bir kahvehanede dijital kumar cihazı ele geçirildi.

İçerisinde 323 liranın olduğu belirlenen cihaza el konulurken, işletme sahibine "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçu"nda işlem yapıldı.