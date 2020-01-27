Mersin'de kahvehanede kumar oynatılan cihaza el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kahvehanede kumar oynatılan cihaza el konuldu - Son Dakika

Mersin'de kahvehanede kumar oynatılan cihaza el konuldu

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehanede yapılan aramada kumar oynatıldığı belirlenen cihaz ele geçirildi.

Mersin'de kahvehanede kumar oynatılan cihaza el konuldu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehanede yapılan aramada kumar oynatıldığı belirlenen cihaz ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçedeki bazı kahvehaneleri denetledi.

Denetimlerde bir kahvehanede dijital kumar cihazı ele geçirildi.

İçerisinde 323 liranın olduğu belirlenen cihaza el konulurken, işletme sahibine "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçu"nda işlem yapıldı.

Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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