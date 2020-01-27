Son Dakika › Güncel › Mersin'de kahvehanede kumar oynatılan cihaza el konuldu - Son Dakika
Mersin'de kahvehanede kumar oynatılan cihaza el konuldu
7 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehanede yapılan aramada kumar oynatıldığı belirlenen cihaz ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehanede yapılan aramada kumar oynatıldığı belirlenen cihaz ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçedeki bazı kahvehaneleri denetledi.
Denetimlerde bir kahvehanede dijital kumar cihazı ele geçirildi.
İçerisinde 323 liranın olduğu belirlenen cihaza el konulurken, işletme sahibine "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçu"nda işlem yapıldı.
Son Dakika Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir