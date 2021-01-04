Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.
Bağlar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.
İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza - Son Dakika