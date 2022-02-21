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Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı

21.02.2022 10:29
Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 9 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda kumar oynayan 8 şahıs ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan işyeri sahibi 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kumar oynayan her bir şahsa bin 819 TL olmak üzere toplam 14 bin 552 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan işyeri sahibi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli tahkikat başlatıldı. - MERSİN

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Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Helikopter destekli denetimde 8 araç sürücüne para cezası kesildi Helikopter destekli denetimde 8 araç sürücüne para cezası kesildi

Jandarma, Gülnar, Mersin, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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