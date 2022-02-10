Mersin'de kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Cinayet Büro Amirliğinde görevli Tuncer Çavdar (48) için Tarsus Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene Çavdar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil de katıldı.

İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından polisin cenazesi, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.