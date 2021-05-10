Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Sert'in ailesi, yakınları, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu , Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve çalışma arkadaşları katıldı.

Mersin 'de evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Hamza Sert için tören düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek