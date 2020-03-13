Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri - Son Dakika
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Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde korana virüs tedbirleri kapsamında kültür merkezi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruşlarında tedbir amaçlı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde korana virüs tedbirleri kapsamında kültür merkezi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruşlarında tedbir amaçlı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları başlatıldı. 127 okulun dezenfekte edilmesiyle başlaya çalışmalar, ilçedeki kültür merkezi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruşlarının ilaçlanması ile devam ediyor.


İlçe merkezinde bulunan kültür merkezindeki sinema salonları, konferans salonları, toplantı odaları, idari personel odaları ile çalışma atölyelerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Çalışmalar 50 kişilik ekiple yürütülürken, ihtiyaç halinde ekiplerin arttırılabileceği bildirildi. Kültür merkezindeki tiyatrocular ise alınan tedbir kararları ve yürütülen çalışmaları yerinde bulduklarını belirttiler.


Tiyatro oyuncusu İbrahim Güvenç, "Etkinliklerimizi korona virüse tedbir olsun diye iptal etmiş durumdayız. Bu uygulamayı da çok yerinde buluyoruz. Çünkü sanatsal etkinlik illaki lazım ama her şeyden önce sağlığımızın yerinde olması lazım. Şuanda sorumlu arkadaşlar görevlerini çok ciddi bir şekilde yapıyorlar. Umarım bu sorunları kısa sürede atlatmış oluruz" dedi.


Hafta sonu tatiliyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda da özel solüsyonlarla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
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