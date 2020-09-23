Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri düzenlendi
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmak için kamu kurum ve kuruşlarındaki mesai saatlerini düzenledi.
Buna göre, kentteki mesai saatleri 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren 08.30-17.30 olarak belirlendi.
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