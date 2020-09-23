Mersin'de kamu kurumlarındaki mesai saatleri değişti - Son Dakika

Mersin'de Covid-19'la mücadele çalışmaları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirleri görüşmek ve bu konuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmak ve yoğunluktan kaynaklanabilecek bulaşma riskini ortadan kaldırmak maksadıyla, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin mesai saatlerinin 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren, 08: 30-12: 30 ile 13: 30-17: 30 olarak uygulanmasına karar verildi. Kararda, özel kanun, yönetmelik ve düzenlemelere göre çalışma saatleri farklı olarak belirlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlara ait hükümler saklı tutuldu. - MERSİN