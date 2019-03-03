Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

4 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonun sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Mersin'de Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonun sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Şahin (65) idaresindeki 33 NCV 54 plakalı kamyon, Tarsus'tan Çamlıyayla İlçesi istikametine giderken Meşelik Mahallesi çıkışında yağışlı havanın da etkisiyle virajı alamayarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Yasin Arık (42) ise Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Çamlıyayla, Kemal Şahin, Tarsus, Mersin, Güncel
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