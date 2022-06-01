Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi

01.06.2022 10:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

İlçeye uyuşturucu getirileceği iddia edilen M.D. idaresinde kamyon, takip sonucu durduruldu.

Kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasında yapılan aramalarda, 7 poşet halinde 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü M.D, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.D. ile hareket ettiği belirlenen A.G. ve C.Ö. de Şanlıurfa'da yakalandı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi
Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi
Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi
Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi
Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi
Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi
Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI HAYVAN KEMİKLERİNİN ARASINDAN 50 KİLO ESRAR ÇIKTI
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:23:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement