Mersin'de kamyondan düşen briketlerin isabet ettiği kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yolda yürürken başına seyir halindeki kamyondan düşen briketler isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Belçınar Mahallesi Atdağ mevkisinde seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü kamyon, virajı alırken üstündeki inşaat demirlerinin etkisiyle düşen bir kaç briket, yoldan geçen Halil D'nin (62) başına isabet etti.

İlk müdahalesi çevredeki vatandaşların yaptığı Halil D, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.