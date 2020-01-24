Mersin'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Murat Karataş idaresindeki 33 ABE 442 plakalı kamyonet, Yeşilovacık mevkisinde devrildi.
Kazada, araçtaki Yasin Karataş (14) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Murat Karataş yaralandı.
Ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yasin Karataş'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
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