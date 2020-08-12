Mersin'de kamyonet evin bahçe duvarına çarptı - Son Dakika

Kamyonetin ön kısmında hasar oluşurken, kazanın yola dökülen yağdan dolayı meydana geldiği iddia edildi.

Yaralanan Peküz, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Halit Can Peküz idaresindeki 33 P 2228 plakalı kamyonet, İsmetpaşa Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir kamyonet, evin bahçe duvarına çarptı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 01:13

Kaynak: AA

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