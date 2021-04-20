Kazada traktör sürücüsü Aslan Murat ile traktörde bulunan eşi Elif Murat yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaza, D-715 karayolu Yapıntı Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Seyfullah Murat Yalçın yönetimindeki 33 AGV 767 plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan Aslan Murat 'ın kullandığı 33 UE 296 plakalı traktörle çarpıştı.

Mersin 'in Mut ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de kamyonet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi