Mersin'de kamyonet köprüde asılı kaldı - Son Dakika
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Mersin'de kamyonet köprüde asılı kaldı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapıp yol dışına çıktığı kamyonet köprüde asılı kaldı.

Mersin'de kamyonet köprüde asılı kaldı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapıp yol dışına çıktığı kamyonet köprüde asılı kaldı.

D-400 kara yolununun dere yatağı üzerinden geçtiği bölgede, Mustafa K. idaresindeki 33 CHZ 94 plakalı kamyonet, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapmasıyla köprü korkuluklarına çarptıktan sonra burada asılı kaldı.

Kamyonetteki sürücü Mustafa K. ve yanındaki 2 kişi kazada yara almadı.

Bölgeye çağırılan vinçle kurtarılan kamyonette hasar oluştu.

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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