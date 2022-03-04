Mersin'de kamyonet tünel girişindeki beton bariyere çaptı - Son Dakika

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, tünel girişindeki bariyere çarpan kamyonetin üzerine aydınlatma direği devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 CCT 918 plakalı kamyonet, Mersin- Antalya kara yolundaki Karayar Tüneli girişinde kontrolden çıktı.
Kamyonet, aydınlatma direğinin sabitlendiği beton bariyere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği de kamyonetin üzerine düştü.
Kazada yara almayan sürücünün yardım istediği kara yolları ekipleri, aracı sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: AA
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