Mersin'de kamyonetin çarpmasıyla ölen öğrencinin sınıfında hüzün - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Buruk'un okuldaki sırasına arkadaşları çiçek bıraktı.

Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri, 28 Aralık'ta kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden arkadaşları Nefise Buruk'un sırasına yazdıkları notları koydu.

Çiçeklerle süsledikleri sıraya, Buruk'un fotoğrafını da bırakan arkadaşları, duygusal anlar yaşadı.

Çocuk gelişimi öğretmeni Zeynep Dere, çok üzgün olduklarını belirterek, "Elim trafik kazası sonrası yaşadığımız acının ardından bugün Nefise Buruk arkadaşımızın eksikliğiyle derse başlıyoruz. Sizin için dersi işlemek, benim için de anlatmak çok zor. Hepimizin başı sağ olsun. Okul olarak hepimiz üzüntülüyüz." diye konuştu.

Nefise Buruk'un sıra arkadaşı Şerife Eriş de herkese trafik kurallarına uyması çağrısında bulundu.

Öğrencilerden Eylül Başkaya, Nefise'nin çocuk gelişimi öğretmeni olma hayali kurduğunu belirterek, "Kazayla aramızdan çok erken ayrıldı, üzgünüz. Herkes trafik kurallarına uymalı ve dikkatli olmalı." dedi.

Öte yandan Buruk'a çarpan kamyonetin sürücüsü A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erdemli'de, 28 Aralık'ta A.Y. yönetimindeki 33 VNZ 60 plakalı kamyonet, Mersin- Antalya kara yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Nefise Buruk'a çarpmıştı. Lise öğrencisi Buruk yaşamını yitirmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.