Kamyonetten yola dökülen sebzeleri vatandaşlar topladı - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kaza yapan kamyonetten yola dökülen sebzelerin toplanmasına vatandaşlar yardım etti.

Menderes Mahallesi Kuyuluk kavşağında meydana gelen olayda sürücü, sebze yüklü kamyonetten yola savrulan sebzeleri toplamaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar da trafiğe rağmen sürücüye yardım ederek sebzeleri topladı.

Yardımseverlerin yola dökülen sebzeleri toplamaya başlamasını gören bir vatandaş da bu anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı.