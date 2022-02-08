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Mersin'de kamyonla çarpışan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'de kamyonla çarpışan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

08.02.2022 12:07
Mersin'de kamyonla çarpışan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mersin-Ankara- İstanbul seferini yapan M.K. idaresindeki 33 DK 757 plakalı yolcu otobüsü, D-750 kara yolu Çamtepe gişeleri yakınında, Y.K'nin kullandığı 33 AIF 481 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yoldaki aydınlatma direğine de vurdu.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsteki 30 yolcudan 8'i ile muavin yaralandı. Otobüsün ön bölümünde sıkışan muavin M.İ, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Ambulanslara taşınan 9 yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de kamyonla çarpışan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı

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Ankara, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kamyonla çarpışan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kamyonla çarpışan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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