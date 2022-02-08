Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mersin-Ankara- İstanbul seferini yapan M.K. idaresindeki 33 DK 757 plakalı yolcu otobüsü, D-750 kara yolu Çamtepe gişeleri yakınında, Y.K'nin kullandığı 33 AIF 481 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yoldaki aydınlatma direğine de vurdu.
Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki 30 yolcudan 8'i ile muavin yaralandı. Otobüsün ön bölümünde sıkışan muavin M.İ, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
Ambulanslara taşınan 9 yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de kamyonla çarpışan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı - Son Dakika