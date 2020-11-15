Mersin'de kanadına misina dolanan gri balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçta kanadına misina dolanan gri balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İncirlikuyu Mahallesi'nde bir kuşun ağaç dalında çırpındığını gören vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak kanadına dolanan misina nedeniyle uçamayan gri balıkçıl kuşunu kurtardı.
Kanadından yaralandığı tespit edilen kuş, tedavi için Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.
- Kaynak: AA
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